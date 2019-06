Metro's op lijn E gestremd door grote brand Berkel en Rodenrijs

Door de grote brand in Berkel en Rodenrijs is een deel van metrolijn E, de Randstadrail, gestremd. Op last van de brandweer wordt niet gereden tussen stations Pijnacker-Zuid en Meijersplein.

De RET zet op het traject bussen in. Vanwege de spits is het aantal bussen verhoogd tot twaalf. Reizigers moeten desondanks toch rekening houden met extra reistijd. De verwachting is dat het nog zeker tot 18:00 uur gaat duren voor de Randstadrail weer op gang zal komen. Aangeraden wordt om van Rotterdam naar Den Haag te reizen met de trein.

Door de brand zouden ook leidingen van de metro beschadigd zijn geraakt.

De brand woedt bij een meubelbedrijf en een naastgelegen kringloopwinkel aan de Veilingweg. De rook die daarbij vrijkomt is in de wijde omgeving te zien. De brandweer adviseert mensen in de omgeving om ramen en deuren gesloten te houden.