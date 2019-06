Handballer Baijens na unieke plaatsing EK: 'Dit is super'

Voor het eerst sinds 58 jaar plaatsten de Nederlandse handbalmannen zich zondag voor een groot toernooi. De ploeg met Rotterdammer Dani Baijens gaat naar het EK. Een dag later beseft hij dat hij iets unieks heeft neergezet: "Dit is helemaal super."

In Almere werd er zondag handbalgeschiedenis geschreven doordat Oranje met 25-21 won van het al gekwalificeerde Letland. Daardoor gaan de Nederlandse handballers voor het eerst naar een Europese eindronde. Baijens is dolgelukkig, al was zijn rol zondag niet heel groot. "Ik heb tien minuten gespeeld. Maar dat kan gebeuren. Het resultaat is het belangrijkst. Je traint al twee jaar hiervoor en nu is het gelukt", spreekt Baijens thuis in Rotterdam.

Vaste waarde worden

Nederland werd uiteindelijk achter Slovenië en Letland derde in de EK-kwalificatiepoule. Oranje gaat als een van de beste nummers drie naar het Europees kampioenschap. Het EK duurt volgend jaar van 10 tot en met 26 januari en wordt gehouden in Zweden, Oostenrijk en Noorwegen. "We moeten niet direct verwachten dat we de beste worden daar", tempert Baijens de verwachtingen. "Maar de eerste stap is gezet. Laten we hopen dat we een vaste waarde worden op het EK."

Net als zoveel andere internationals speelt Baijens in Duitsland. Hij speelt bij TBV Lemgo. Baijens: "In het buitenland is alles fysieker. De trainingen en wedstrijden zijn van een hoger niveau. We hebben sinds twee jaar een nieuwe bondscoach en je ziet dat alle spelers hun buitenlandse ervaring meenemen. Je ziet hoeveel aandacht de Nederlandse handbalvrouwen krijgen. Hopelijk gaat dit ook voor de mannen gelden en gaan er meer jonge jongens handballen. Dat zou super zijn."