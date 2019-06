Liveblog: grote brand Berkel en Rodenrijs onder controle

In een meubelfabriek in Berkel en Rodenrijs aan de Veilingweg is maandagmiddag rond 14:30 uur een grote brand uitgebroken. De brand heeft niet alleen de meubelzaak in as gelegd, maar ook de naastgelegen kringloopwinkel en twee woningen zijn door het vuur verloren gegaan. De zwarte rook was 's middags vanuit de wijde omtrek te zien. Twee brandweerlieden en drie omstanders raakten lichtgewond.