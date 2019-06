Boek: Vergeten vergeten verhalen over oorlog in Nederlands-Indië

Vergeten Vergeten Verhalen over oorlogstijd in Nederlands-Indië

"Er is bijna niks over gebleven uit die tijd. Alles van waarde werd gepikt en mensen mochten niks meenemen naar de kampen", zegt Christie Haalboom over de oorlogstijd in Nederlands-Indië. Zij is op zoek gegaan naar de verhalen en voorwerpen voor het boek Vergeten Vergeten Verhalen.

Het idee voor dat boek is ontstaan bij de presentatie van het boek Vergeten Verhalen van Johan van der Hoeven van Museum Rotterdam 40-45 Nu. Daarin staan honderd verhalen aan de hand van voorwerpen uit het museum. De verhalen zijn allemaal verteld in het radioprogramma Middag aan de Maas bij RTV Rijnmond.



"Bij het doorbladeren van dat boek, zag ik dat er geen verhalen over de oorlog in Indië in staan. Dat is voor een heleboel mensen in Rotterdam van groot belang", vertelt Kees Vrijdag van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945. "Wij vonden dat dat niet mag ontbreken, dus we hebben een addendum, een aanvulling, op dat boek gemaakt met vijftien vergeten vergeten verhalen."

Voor Christie Haalboom, ook van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, is het niet makkelijk geweest om aan voorwerpen met verhalen erbij te komen. Bijna iedereen is alles kwijt geraakt in de oorlogstijd. Haalboom: "Na de bevrijding moesten ze verplicht naar Nederland, veel met één koffertje dus er was gewoon niks over."

15 augustus

Maar het is wel gelukt, het boek Vergeten Vergeten Verhalen komt op 15 augustus uit. Het eerste exemplaar zal worden uitgereikt bij de herdenking van het einde van de oorlog in Nederlands-Indië aan de Boompjes in Rotterdam. Daar staat sinds 2016 een monument.

De verhalen in het boek zijn heel verschillend. "Het wordt een boekje klein van stuk, maar met een indrukwekkende inhoud", zegt Haalboom. "Verhalen die heel dichtbij liggen van kinderen die destijds het kamp hebben meegemaakt, tot grote gebeurtenissen van schepen die gebombardeerd zijn met honderden doden tot gevolg."