Ruud de Boer live vanuit het Erasmus MC

Glenn Yntema komt naar onze mobiele studio en vertelt over zijn zus die kanker heeft en dat zij Glenn's drijfveer is om twee dagen te sporten tijdens de actie. Je hoort Wilma van der Ven, waarvan haar man Pieter een maand geleden is overleden aan kanker. Zij doet met meer dan dertig vrienden en familieleden mee aan de Run4Daniel. Maar niet alleen verhalen van deelnemers, je hoort ook mooie platen en de verhalen die daarbij horen.

De razende reporter komt op de meest vreemde plekken in het Erasmus MC komt. Want wist je dat alle bedden in zijn geheel gewassen worden, door speciale robots? Bioloog Kees Moeliker vertelt over de flora en fauna op de daktuin van het Erasmus MC. We bezoeken het laboratorium en spreken met verpleegkundigen op de oncologie afdeling.



Avonduitzending

In de avonden is er vervolgens tussen 19:00 en 20:00 uur het radioprogramma De Verdieping. Hierin wordt ook extra aandacht geschonken aan de actie. Elke dag schuiven er gasten aan die zich verbonden voelen met de actie. Te gast zijn onder meer hersenchirurg Clemens Dirven en onderzoeker Ruud Delwel. Ook patiënten vertellen over de impact van kanker in een gezin.

Finale

De finale van de campagne vindt plaats tijdens de Daniel3daagse van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juni.

RTV Rijnmond doet op vrijdag verslag van de Run4Daniel. Op zaterdag wordt er gefietst tijdens de Tour de Rotterdam. Sander de Kramer komt samen met presentator Erik Lemmers live vanaf de Tour, waar ook het eindbedrag bekend wordt gemaakt. Op zondag, de laatste dag van de Daniel3Daagse, vindt de 010CitySwim plaats.