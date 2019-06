Honderd jaar Spido in Maritiem Museum Rotterdam

De Rotterdamse rederij Spido bestaat dit jaar een eeuw. Dat wordt gevierd met een speciale tentoonstelling in het Maritiem Museum in Rotterdam.

In 'Venster op de Haven' komt de hele geschiedenis aan bod: van de twintiger jaren naar de periode van de wederopbouw, en via de 'hippe' jaren zestig naar het heden. Jaap Hoogenhout uit Rotterdam werkte 42 jaar voor de marketingafdeling van Spido en was de eerste die een bezoekje mocht brengen aan de tentoonstelling.

Bij veel van de tentoongestelde voorwerpen wist Hoogenhout wel een persoonlijk verhaal te vertellen. Zo gingen de maquettes van de boten de Oranjeplaat en de Pieter Caland veelvuldig met hem op reis. "Ik nam ze mee naar beurzen. Ik, als Spido-vertegenwoordiger, moest ervoor zorgen dat er toeristen naar de Spido kwamen."

Foto op de loopplank

Bracht je vroeger een bezoekje aan de Spido, dan liet je jezelf ook meteen fotograferen op de loopplank. Dit werd volgens Hoogenhout al een heel fenomeen op zich: "Elk jaar kwamen er duizenden mensen terug om weer een foto te laten maken met het gezin", vertelt de Rotterdammer. "Ze kwamen soms niet eens voor de rondvaart, maar puur voor de foto. Ze kochten wel allemaal een kaartje, anders werd je niet gefotografeerd."

Vol trots laat Hoogenhout het servies in de tentoonstelling zien. "De serviezen werden gemaakt voor de luxe schepen. Elke keer als er een nieuwe logo kwam, moest er ook nieuw servies komen", zegt Hoogenhout. Hij drinkt naar eigen zeggen nog steeds champagne uit Spido-glazen en eet soep uit een Spido-bord.

Lopende door de tentoonstelling wordt hij wel wat melancholisch. "Het is mijn levenswerk geweest. Ik ben ontzettend trots en blij dat het nog steeds floreert en een topper is in de toeristisch industrie in Rotterdam. Dat is voor mij het belangrijkste."

De expositie is te bezoeken vanaf dinsdag 18 juni 2019 tot en met september 2020.