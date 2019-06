Zuid-Koreaanse tv kijkt mee met sportende ouderen op Zuid

Van sportende senioren kijken we hier in Nederland niet op. Maar in Zuid-Korea schijnt dit anders te zijn. Ouderensport wordt daar niet gestimuleerd, integendeel zelfs. Kang Jae Hoon, journalist van één van de grootste televisiezenders van het Aziatische land (KBS), is naar Atomium '61 in Rotterdam-Zuid gekomen om hier de kunst af te kijken.

De journalist maakt een reportage van de sportende ouderen in Rotterdam, om zo sport onder Koreaanse ouderen te stimuleren. "Ik hoorde dat de Nederlandse ouderen zeer actief zijn. Daarom wilden wij op bezoek komen, om hiervan te leren", zegt de journalist. "Want in Korea is dit namelijk helemaal niet zo."

Zuid-Koreaans journaal

Hoon legt uit dat er in zijn land weinig erkenning is over hoe belangrijk sport is voor ouderen. "Sporten is voor Koreaanse ouderen extreem duur. Veel mensen kunnen het simpelweg niet betalen. Er zijn gewoon veel te weinig publieke faciliteiten voor ouderen om te sporten. Ik zou dit graag anders zien."

De reportage die Hoon maakt, komt in het avondjournaal in Zuid-Korea. "Jullie geven hier in Rotterdam het goede voorbeeld. We hopen dat dit helpt bij het stimuleren van de ouderensport in Korea."