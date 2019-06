Inwoners van Berkel en Rodenrijs werden maandagmiddag opgeschrikt door een grote brand. Die brak uit in een meubelfabriek en is vervolgens overgeslagen naar een naastgelegen kringloopwinkel en een woonhuis.

Ook keken we mee met een Koreaanse televisieploeg, die geïnteresseerd is in de sportende ouderen in Rotterdam-Zuid.