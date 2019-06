Feyenoord City: 'Financiering nieuw stadion ligt op koers'

De zoektocht naar de honderden miljoenen euro's die nodig zijn om het nieuwe stadion van Feyenoord te kunnen bouwen ligt op schema. In een brief aan de gemeente Rotterdam laat de stuurgroep Feyenoord City maandag weten dat het zekerstellen van financiering 'gestaag vordert' en 'op koers ligt.'

Om het nieuwe stadion te bouwen is 444 miljoen euro nodig. Dit bedrag moet bijeen worden gebracht door een bijdrage van 40 miljoen euro van de gemeente Rotterdam, deelname door investeerders en de uitgifte van gewone en preferente aandelen. Over de aandelen staat in de brief: 'Van de benodigde 202 miljoen euro aan aandelen is inmiddels voor 50% een intentie afgegeven en voor ongeveer 20% een intentie in beraad.'

De stuurgroep van Feyenoord City laat verder weten dat de 24,5 miljoen euro die de Stichting De Verre Bergen in het stadion investeert (in ruil voor bijna 4.000 zitplaatsen voor jongeren uit Rotterdam-zuid) zowel de businesscase 2.0 als de structuur van de financiering van het nieuwe stadion raakt. Het aantal te verwachten te verkopen seizoenkaarten is daardoor naar beneden bijgesteld, maar dat geldt ook voor de hoogte van de bancaire lening.

De stuurgroep spreekt verder de verwachting uit dat in juni 2020 alle investeerders en financiers zich hebben gecommitteerd aan het nieuwe stadion. De start van de bouw is voorzien voor april 2021.