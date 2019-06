Brand Berkel en Rodenrijs legt ook twee woningen in de as

Brand Berkel en Rodenrijs legt ook twee woningen in as

Het vuur dat maandagmiddag in een meubelfabriek in Berkel en Rodenrijs uitbrak, heeft ook twee woningen bereikt. De huizen waren niet meer te redden. De bewoners konden wel veilig naar buiten komen.

Op het industrieterrein waar de brand woedt, staan twee woonhuizen. Volgens de hulpdiensten zijn ze officieel onbewoond. Toch lagen bewoners op het terras te zonnen toen ze ineens een brandalarm hoorden.

"Er is wel eens meer alarm, en dan is het vals alarm. Maar toen ging ik kijken en zag ik een hoop mensen door elkaar lopen. Toen ik terugliep, zag ik de vlammen uit het dak komen", zegt een trillende bewoonster, die in een handdoek op haar slippers buiten op straat staat.

Haar man probeert nuchter te blijven in de situatie. "Alles is in veiligheid, mens en dier, voor de rest is alles vervangbaar."