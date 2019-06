Maandag 17 juni - Maak Kanker Kansloos live vanuit het Erasmus MC

Ruud de Boer presenteert een week lang vanuit het Erasmus MC tijdens de campagne Maak Kanker Kansloos. Met aangrijpende verhalen van deelnemers aan de actie, de plaat en het verhaal en elke dag een update over het bedrag. Want het doel is natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar immuuntherapie. Razende reporter Sander de Kramer neemt je mee naar de krochten van het ziekenhuis.

Op maandag 17 juni hoor je in het eerste uur:

Leonore Tuijt, directeur fondsenwerving Erasmus MC komt met de stand van zaken; waarom moet je doneren en wat staat er op de teller?

Perry Bakker, organisator van de Run4Daniel; maar liefst 1000 mannen en vrouwen hebben zich ingeschreven.

Sander de Kramer vertelt hoe de ziekenhuisbedden met robots gewassen worden.



In het tweede uur hoor je:

Sander de Kramer die vertelt hoe de ziekenhuiskleding met robots wordt uitgegeven.

De plaat en zijn verhaal. Deze keer Peter van der Wulp die Iggy Pop, lust for life wilt horen nadat hij slokdarmkanker heeft overleefd.

Joan Gunsch en Martin Kruimel van Albert Heijn vertellen waarom zij met 100 medewerkers meedoen aan de Tour de Rotterdam.



In het derde uur hoor je:

Cora Klein Spruit en Marion de Jong Dundas die Sander de Kramer laten zien hoe je patiënten vervoert en welke mooie dingen je daardoor meemaakt.

Ingrid Addicks doet mee aan de triatlon omdat haar zus is overleden aan kanker. Op deze manier probeert ze zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker.

Wil je Ingrid ook steunen? Doneer dan hier !



