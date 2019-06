Fractie PVV Nissewaard valt uiteen

Geert Wilders in Spijkenisse, waar de PVV Nissewaard tot maandagavond één grote fractie had.

De fractie van de Partij voor de Vrijheid in Nissewaard valt uiteen in twee delen. De fractie omvat nu nog vijf zetels. Dat worden straks twee clubs met twee en drie zetels.

Peter van der Velden, de lokale leider van de afdeling, heeft het uiteenvallen maandagavond bevestigd. Hij gaat verder met Boy Wildeboer. Volgens Van der Velden kan hij met de rest van de fractie niet de lijn van Wilders volgen. "Wij blijven voor onze strijd tegen de islamisering staan."

Volgens Van der Velden hebben Wildeboer en hij op een goede manier afscheid genomen van de andere drie raadsleden. Anita Verwey, Frank van Boven en Gloria Molenaar gaan een andere fractie vormen.

Het is nog onduidelijk welke groep met de titel PVV Nissewaard door kan gaan. Van der Velden: "Wij zijn opgestapt en de wet schrijft voor dat wij dan een nieuwe naam moeten kiezen."

Henk de Vree van de PVV Zuid-Holland sprak maandagavond met de vijf raadsleden uit Nissewaard. "Ik heb geprobeerd ze bijeen te houden. Dat is helaas niet gelukt." Volgens De Vree hebben beide groepen het voornemen om het PVV-gedachtegoed verder uit te dragen.

Aanhang

De PVV Nissewaard kwam in 2018 uit het niets met 5 van de 37 zetels in de gemeente Nissewaard. Spijkenisse is al jaren één van de plaatsen waar Geert Wilders een grote aanhang heeft.