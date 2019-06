Een dag in het leven van een oncologieverpleegkundige

Maria Goncalves is 49 jaar en werkt als verpleegkundige op de oncologieafdeling in het Erasmus MC. Al 25 jaar doet ze dit werk met veel liefde, toewijding en plezier. "Het is mooi werk, je kan er zijn voor iemand in een moeilijke fase van het leven."

In vijf afleveringen op RTV Rijnmond laat Maria zien hoe het is om te werken als oncologieverpleegkundige. Ze zorgt voor patiënten die een behandeling krijgen, maar begeleidt hen ook in de laatste fase. Als senior verpleegkundige heeft ze een coördinerende rol op de afdeling en is ze ook bevoegd om haar collega's te toetsen op verpleegtechnische handelingen.

Ze heeft Kaapverdische roots en zegt dat in haar cultuur gastvrijheid en zorg voor elkaar veel voorkomt. "Je moet goed zijn voor een ander, dan is de ander ook goed voor jou. Met die instelling sta ik ook in het leven."