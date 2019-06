Nieuw Feyenoordstadion krijgt een vast dak

"Feyenoord vond dat de voordelen van een vast dak ten opzichte van een regenscherm dusdanig waren dat ze daar rekening mee wilden houden", vertelt Gianotten. "In mijn ogen zorgt een vast dak voor een betere afsluitbaarheid, wat ook belangrijk is met betrekking tot de exploitatie van evenementen. Verder heb je geen secundaire constructie nodig om constant het regenscherm te moeten dragen."

"De bouw van het dak wordt opgelost binnen het stichtingskostenbudget door Feyenoord", vertelt Gianotten over de financiën. "Uiteraard zijn er aan de ene dakconstructie meer kosten verbonden dan aan de andere constructie, maar die worden in het totaal van het stichtingskostenbudget opgevangen."

Spelerstunnel en supportersgroepen

In het nieuwe Feyenoordstadion komt ook weer een spelerstunnel, al is daar volgens Gianotten geen enkele discussie over geweest. "Er zijn geen andere opties overwogen, omdat Feyenoord heeft aangegeven dat graag op dezelfde manier als in De Kuip te behouden. Dat was een eis, omdat dat hoort bij de atmosfeer van Feyenoord."

OMA zit veel met supportersgroepen om de tafel, vertelt Gianotten over reacties op het dak vanuit het Legioen. "Het programma van eisen is ook met afvaardigingen van supporters besproken." Op de vraag of er positieve geluiden vanuit die supportersgroepen kwamen antwoordt Gianotten vastberaden: "Zeker, heel veel zelfs."

Beluister hierboven het gehele gesprek met Feyenoord City-architect David Gianotten.