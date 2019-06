Nablussen in Berkel: 3 duizend liter water per minuut

De brandweer is in Berkel en Rodenrijs nog steeds bezig met het nablussen van de enorme brand die maandag woedde in een meubelfabriek aan de Veilingweg. Daarbij wordt onder meer gebruikt gemaakt van een waterkanon vanuit een hoogwerker. Zo kan 2,5 à 3 duizend liter water per minuut op nog smeulende plekken worden gespoten.