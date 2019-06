Minister Van Engelshoven opent de Parade

Tijdens de Parade zijn er optredens van onder andere Ellen ten Damme, YoungGangsters & DOX, Toneelgroep Oostpool en Scapino Ballet Rotterdam.

De Parade is van 21 tot en met 30 juni in het Museumpark in Rotterdam, van 5 tot en met 14 juli in het Westbroekpark in Den Haag, van 19 juli tot en met 4 augustus in het Moreelsepark in Utrecht en van 9 tot en met 25 augustus in het Martin Luther Kingpark in Amsterdam.