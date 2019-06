Moeder van vermoorde Sarah naar Nederland voor regiezitting

De 21-jarige Sarah, die psychologie studereerde aan de Erasmus Universiteit, kwam eind vorig jaar om het leven in Rotterdam. Ze werd met 27 messteken in haar lichaam gevonden in haar studentenkamer. Joël S., die net als Sarah in een complex in Kralingen woonde, heeft bekend de dader te zijn.

De pro-forma-zitting zal waarschijnlijk maar kort duren. Toch voelt Odegard het aan haar dochter verplicht om te komen. "Ik wil elk detail horen. Ik wil weten wat er is gebeurd. Ik wil weten wat Sarah dacht, wat Sarah deed. Ik wil weten: waarom?"