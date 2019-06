Edwin Jonker vindt Flikken Rotterdam te wit

Edwin Jonker, die eerder dit jaar Jezus speelde in The Passion, doet in De Volkskrant zijn beklag over Flikken Rotterdam. Hij noemt dat programma een voorbeeld van te weinig diversiteit op televisie.

Jonker constateert dat in een serie over de meest gemengde stad van Nederland alleen maar blanke politieagenten te zien zijn, op één na. "De boeven zijn dan wél donker en vind ik niet kunnen", zegt Jonker, die een Surinaamse vader heeft.

Donkere Jezus

In april was de acteur te zien in The Passion. De muzikale vertelling van het lijden en sterven van Jezus had dit jaar Dordrecht als decor. "Rond die uitzending gaf ik tientallen interviews", memoreert Jonker. "Het ging er weinig over dat ik een donkere Jezus speelde. Hij wordt vaak afgebeeld als een blonde man met blauwe ogen. Ik weet niet of de echte Jezus Christus er zo uitzag. Jezus is een symbool. Als mensen er kracht uithalen om hem naar hun eigen evenbeeld te boetseren, moeten ze dat vooral doen."