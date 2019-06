Bewoners Schiebroek willen oplossing meeuwenoverlast

"Wij willen wel als proeftuin fungeren", bewoner Arjen de Groot. Zo wordt er in ieder geval iets gedaan aan de overlast.

"Van april tot en met september zijn de meeuwen er", vertelt De Groot. De bewoners horen de vogels van 's morgens vroeg tot ze naar bed gaan. "En dan de poep natuurlijk nog."

Platte daken

De meeuwen zitten op de platte daken die het Moltzerhof rijk is. De natuurlijke vijanden van de vogels komen daar niet. "De vos niet, mijn kat niet, en ikzelf ook niet hoor", zegt De Groot.

Met andere bewoners is er al lang nagedacht over mogelijk oplossingen. "Netten spannen is geen optie, dan kunnen andere vogels verstrikt raden. Als we nou op alle platte daken in de buurt draden spannen die de meeuwen weg jagen, dan komen we vast een heel eind."

Mantelmeeuwen

De situatie is vrij uniek in Rotterdam. Normaal gesproken zitten de kleine mantelmeeuwen in de haven. Maar een groep trekt dus naar de stad en heeft de daken van Schiebroek uitgekozen als broedplaats.

"We hebben de gemeente en Havensteder gevraagd om ook na te denken over hoe we dit moeten aanpakken."