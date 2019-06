Neurologisch onderzoek voor moordenaar Sarah

Psychiaters en psychologen die Joël S. hebben onderzocht, adviseren een neurologisch onderzoek omdat ze willen weten of er mogelijk iets lichamelijk mis is met hem. Uit het persoonlijkheidsonderzoek dat is verricht, kwam naar voren dat S. soms lijdt aan hallucinaties en waanbeelden, zei de officier van justitie.

De 21-jarige Papenheim werd in december dood gevonden in haar kamer van een studentencomplex in Rotterdam-Kralingen. S., die op de zitting aanwezig was, heeft al eerder bekend dat hij haar heeft doodgestoken. Hij woonde zelf ook in het complex.

Volgens zijn advocate werkt S. goed mee aan de onderzoeken en zal hij dat ook doen met het neurologisch onderzoek van een professor van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De moeder van het slachtoffer was opnieuw uit de Verenigde Staten overgekomen voor de korte zitting. De Amerikaanse verloor haar twee kinderen: naast Sarah ook haar zoon, die enkele jaren eerder zelfmoord pleegde. In september zal ze opnieuw komen voor een korte zitting. De inhoudelijke behandeling is mogelijk in oktober.

Volgens de advocaat van Sarah's moeder, Sébas Diekstra, waren hulpverleners van het meldpunt verwarde personen en het wijkteam die op eerdere meldingen over S. waren afgekomen, niet gekwalificeerd. Onder andere het latere slachtoffer had daar aangegeven dat het slecht ging met S. en dat er sprake was van doodsbedreigingen.

De hulpverleners spraken met S., maar stelden geen diagnose en ondernamen verder geen actie, zei Diekstra. Ze hadden de politie moeten waarschuwen óf een behandeling in gang moeten zetten, vindt de raadsman.