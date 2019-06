Dag na de brand Berkel en Rodenrijs: 'de ravage is enorm'

Berkel en Rodenrijs - the day after

"Het is een enorme ravage." Anders kan verslaggever Sjoerd de scene aan de Veilingweg in Berkel en Rodenrijs niet beschrijven. Maandagmiddag woedde hier een grote brand.

Het vuur ontstond in een meubelbedrijf en sloeg vervolgens over naar kringloopwinkel Rataplan en twee nabijgelegen woningen.

Het nablussen was dinsdag aan het einde van de ochtend afgerond. Her en der was nog een rookpluimpje te zien, maar volgens de brandweer is alles nu onder controle.

Wanneer de bewoners weer terug naar hun huizen mogen, is nog niet duidelijk. Ina woont in het pand direct naast de kringloopwinkel. Na het horen van het brandalarm liep ze naar buiten, sindsdien is ze niet meer thuis geweest. Ina heeft geen idee wanneer ze weer naar binnen kan of hoe haar spullen eraan toe zijn.

De directeur van Rataplan Nederland kwam dinsdag ook poolshoogte nemen. De 17 medewerkers waren volgens hem zeer ontdaan.

Bij de brand raakten maandag vijf mensen gewond: twee medewerkers van de brandweer en drie omstanders.