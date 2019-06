Leonidas naar Flevoland voor plek in Hoofdklasse

Leonidas speelt donderdagavond in Flevoland tegen VKW Westerbork voor een plaats in de hoofdklasse. Het duel moet op neutraal terrein worden afgewerkt en op Sportpark Langezand wordt de finale afgewerkt.

Leonidas had zondag al een kans om zich te handhaven in de Hoofdklasse, maar op het veld van VV De Meern werd er verloren van het Amsterdamse JOS. VKW Westerbork verloor van Moerse Boys uit Zundert. Omdat JVC Cuijk niet verder gaat met zondagvoetbal is er nog een extra plek te vergeven in de Hoofdklasse.

De Rotterdamse zondag vereniging zal donderdagavond in ieder geval de verdedigers Carlos Ramos en Tsanislav Tsankov moeten missen. Beide spelers kregen tegen JOS de rode kaart.

VKW Westerbork uit Drenthe speelde nog nooit in de Hoofdklasse. Het duel in de Flevopolder begint donderdag om 20:00 uur.