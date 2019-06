Maaskant en Libregts naar VVV Venlo

Schiedammer Robert Maaskant en Rotterdammer Raymond Libregts gaan definitief aan de slag bij VVV Venlo. Maaskant keert terug als hoofdtrainer en Libregts wordt zijn assistent. Maaskant is de opvolger van Maurice Steijn, die naar Al Wahda is vertrokken.

De twee hebben in het verleden ook vaak samen gewerkt. Maaskant gaf eerder aan niet meer als hoofdtrainer aan de slag te willen. De laatste jaren was hij technisch directeur bij Almere City. Maaskant en Libregts hebben voor twee seizoenen getekend in Venlo. Libregts kwam in het verleden als speler uit voor de ploeg uit Limburg.

Woensdag staat de eerste training van het nieuwe seizoen voor VVV Venlo op het programma.