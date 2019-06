Waar vallen planten het minst op, moeten de mensen achter de hennepkwekerij in het Schollebos in Capelle aan den IJssel gedacht hebben. Tussen de bomen vonden agenten na een tip 196 hennepplanten.De kwekerij is dinsdagochtend gevonden en direct geruimd.

De planten in het bos waren niet zomaar in de grond gezet. De bodem was bewerkt en er was een opvangsysteem voor regenwater aangelegd. Via een speciale wildcamera werd vanaf afstand toezicht gehouden.