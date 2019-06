Man steelt auto na botsing in Brandwijk

De politie denkt met de arrestatie van een Schiedammer een autodiefstal te hebben opgelost in Brandwijk. De man zou in januari de auto hebben gestolen na een aanrijding.

De botsing gebeurde op Kerkweg in Brandwijk toen twee auto's elkaar wilden passeren. Het bleek daar te smal en beide auto's raakten beschadigd.

Toen de bestuurders uitstapten, sprong de bijrijder van een van de auto's achter het stuur van de andere auto en reed weg. De politie denkt dat het om de Schiedammer gaat die afgelopen weekend is opgepakt.

Hij zou voorafgaand aan het ongeluk flink hebben gedronken in een café in Brandwijk. De gestolen auto was van een inwoner van het dorp.