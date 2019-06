Kinderombudsman over jeugdhulp: 'We moeten ons vreselijk schamen'

"Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?" dat is de titel van het rapport dat de kinderombudsman Stans Goudsmit van de regio Rotterdam dinsdag presenteert. Zij ging met jongeren zelf in gesprek over hun problemen met de jeugdhulp.

Wat blijkt? Jongeren voelen zich niet gehoord, krijgen weinig informatie en moeten veel wachten. Zo ook de 17-jarige Roushif uit Hoogvliet en de 16-jarige Anne uit Krimpen aan den IJssel.

Roushif wachtte drie jaar op de uitslag van wat er met hem aan de hand is en zat al die tijd zonder hulp eenzaam thuis. Anne was suïcidaal, maar viel twee maanden tussen wal en schip omdat haar behandelend psychiater haar al had overgedragen maar de GGZ-instelling nog niet met haar aan de slag kon.

Vreselijk schamen

"Het zijn hele pijnlijke verhalen, waar we ons denk ik met z'n allen vreselijk voor moeten schamen", zegt ombudsman Goudsmit. "Want zo moeilijk is het niet om met jongeren in gesprek te gaan en ze serieus te nemen."

Goudsmit overhandigt het rapport dinsdag aan de wethouders van de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, en Vlaardingen. Ze ziet dat als een begin. Daarna blijft ze de verantwoordelijken aan hun jasje trekken, om te kijken welke concrete stappen zij nemen om de jeugdhulp te verbeteren.