Deurloo over NK: 'Mooi meetpunt voor WK'

Bart Deurloo is actie bij O&O in Zwijndrecht

Bart Deurloo verdedigt dit weekeinde in Rotterdam Ahoy zijn nationale titels op de meerkamp, ringen, vloer en rekstok. De Rotterdammer ziet het NK als mooi meetpunt voor de wereldkampioenschappen in oktober.

''Ik sta er goed voor'', zegt Deurloo bij O & O in Zwijndrecht. ''Maar het is net vervelend, omdat het nog vier maanden tot de WK is. Je wilt nu nog niet topfit zijn. Het is een tussenperiode. Ik ben al sinds februari fit en je kan niet heel het jaar fit zijn. Dat is mentaal en fysiek te belastend voor je lichaam.''

Deurloo wil zich echter wel laten zien in zijn woonplaats Rotterdam. ''Het is een goed testmoment, een goede meting. Het is geen kwalificatie voor het WK, maar het telt zeker mee. Zeker voor de mensen die net buiten de selectie vallen. Zij kunnen zich in Ahoy laten zien aan de bondscoaches. Natuurlijk wil je winnen, maar het is geen ramp als je niet wint.''

De turner won in 2017 brons op de rekstok. In dat jaar focuste hij zich volledig op dat onderdeel. Momenteel richt Deurloo zich vooral op het team, om met hen de Olympische Spelen in Tokyo van 2020 te halen.

"Ik ben één van de oudste turners en ik haal de meeste punten binnen voor het team. Ik wil ons naar de Spelen brengen. Dat is mijn rol. Het zou goed zijn als ik me op één onderdeel zou richten, maar ik vind het belangrijk om met het team te gaan. Dan maar geen medaille, maar wel met het team naar de Spelen. Dan vind ik momenteel belangrijker om op dit moment voor mezelf te kiezen. En als we op de Spelen staan, kan ik altijd nog voor een medaille gaan.''

Bekijk hierboven het volledige interview met turner Bart Deurloo.