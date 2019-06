Rotterdam dreigt met sluiting 42 bedrijven na vondst gokzuilen

Bij meer dan veertig bedrijven in Rotterdam hangt sluiting boven het hoofd. Het zijn bedrijven waar zogenoemde gokzuilen in het pand stonden. In een brief aan de eigenaren dreigt de gemeente Rotterdam met tijdelijke sluiting voor drie of zes maanden. Ook behoort het intrekken van de vergunning tot de mogelijkheden.

De gokzuilen, een populaire naam voor cash centers, werden op 28 maart 2019 in beslag genomen. Dat gebeurde op verzoek van de Kansspelautoriteit (Ksa), die al langer onderzoek doet naar illegaal gokken.

Dit illegale gokken zou onder andere mogelijk zijn via de automaten van het Rotterdams bedrijf ARB.

Ron Brouwer van ARB ging de bewuste dag naar de Middellandstraat in Rotterdam. "Daar stonden meerdere van de automaten. Ik wilde weten wat er aan de hand was."

Eenmaal in de wijk zag Brouwer hoe de automaten door agenten werden ingeladen. "Ik vroeg aan hen om uitleg. Die kreeg ik niet. Waarop ik zei: neem mij ook maar mee. Ik wil mijn verhaal doen. Tot op de dag van vandaag heb ik die kans niet gehad. En dan te begrijpen dat we al tijden in gesprek zijn met Ksa en de Belastingdienst."

Onderzoek

In de tussentijd is het strafrechtelijk onderzoek nog volop aan de gang. Justitie is nog niet zover om bedrijven en hun eigenaren voor de rechter te brengen, laat een woordvoerder weten.

Bestuurlijk zet de gemeente Rotterdam al wel stappen. De redenatie is: via cash center kun je illegaal gokken en bedrijven die een gokzuil hebben staan verdienen daar aan. Ze krijgen 40 procent van de opbrengsten uit die zuil.

Het zijn illegale diensten en het kan witwassen van geld in de hand werken. Dus een criminele activiteit, redeneert de gemeente.

'Niet zo'n vaart'

Volgens Brouwer loopt het niet zo'n vaart. Mensen kunnen via de automaten ook beltegoed voor telefoons, lingerie en sneakers aanschaffen. "En ja, mensen kunnen ook op 18+-websites terecht. Dus ook gokken op bijvoorbeeld forzza.com. Maar dat beslissen mensen zelf. Wij zetten ze er niet toe aan."

Voor de eigenaren van 42 winkels, avondwinkels, belhuizen en horecagelegenheden breken spannende tijden aan. Zij mogen binnenkort uitleggen waarom de gokzuil in hun bedrijfspand stond.

En", zegt een woordvoerder, "het hoeft niet zo zijn dat een bedrijf wordt gesloten. Een eigenaar kan ook een goede uitleg hebben. We verwachten mogelijk in augustus meer duidelijkheid te kunnen verschaffen."

Amersfoort

Dat het niet zeker is dat de bedrijven dicht moeten, bleek recent al tijdens een zaak bij de rechtbank in Utrecht. Daar lag een soortgelijke kwestie uit Amersfoort voor.

De rechter oordeelde daar dat een cash center niet zelf de gelegenheid tot illegaal gokken biedt, maar dat gebruikers een account moeten aanmaken. Om die reden wees de rechter het verzoek tot een tijdelijke sluiting van het bedrijf waar de automaat stond af.