Dinsdag 18 juni - Maak Kanker Kansloos live vanuit het Erasmus MC

Ruud de Boer presenteert een week lang vanuit het Erasmus MC tijdens de campagne Maak Kanker Kansloos. Met aangrijpende verhalen van deelnemers aan de actie, de plaat en het verhaal en elke dag een update over het bedrag. Want het doel is natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar immuuntherapie. Razende reporter Maikel Coomans neemt je mee naar de krochten van het ziekenhuis.

Op dinsdag 18 juni hoor je in het eerste uur:

Leonore Tuijt, directeur fondsenwerving Erasmus MC, komt met de stand van zaken; waarom moet je doneren en wat staat er op de teller?

Maikel Coomans in gesprek met sectormanager oncologie Bart Bosch; wat houdt zijn werk precies in?

Dave Andriese; organisator van de Tour de Rotterdam. Liggen ze op schema?



In het tweede uur hoor je:

Maikel Coomans in gesprek met Miriam Berendsen; senior verpleegkundige op de afdeling oncologie.

De plaat en zijn verhaal. Dit keer Nico Tas die Herman van Veen met Liefde van later wil horen.

Jenny van Sten over de MaartenMemorial ; een benefietevenement ter nagedachtenis aan haar zoon Maarten die in 2003 overleed aan een agressieve vorm van huidkanker.



In het derde uur hoor je:

Daniëlle Kooijman is oncologieverpleegkundige. Hoe gaat zij om met de heftige dingen die ze soms tegenkomt?

Marianne Bol doet met Team Robine mee aan de Run4Daniel. De 14-jarige Robine overleed in maart van dit jaar aan leukemie.

Wil je Marianne en Team Robine steunen? Doneer dan hier !

Help mee!

Wil je ons helpen in de strijd tegen kanker? Vanaf nu kun je rennend, fietsend of zwemmend in actie komen. Niet zo sportief aangelegd, maar toch iets doen? Start dan je eigen actie of doe een donatie. Klik hieronder om naar de actiepagina www.maakkankerkansloos.nl te gaan.