Bewoners Overschie: 'Pak waterproblemen in wijk nu eens goed aan'

Foto: Baartman wijst naar een verzakte plek in de straat

Nu de straten van Rotterdam-Overschie weer zijn opgedroogd wordt de roep steeds groter om wat te doen aan de aanhoudende waterproblemen in de wijk. De Schielaan en Pieter van Aschstraat werden vorige week getroffen door zinkgaten na het breken van de waterleiding. Maar ook zonder leidingbreuk loopt straat regelmatig onder: "Nu kijken ze de putten alleen na als er wateroverlast is", zegt bewoonster Nel Muit.

In flink wat huizen staan dinsdag nog blowers aan om de boel te drogen. En op het hoekje van de Schielaan staat nog een pomp.

Een van de gedupeerden in de Oranjestraat is Fred Baartman van de gebiedscommissie. Hij heeft twaalf jaar geleden, na paalrot, zijn fundering al laten herstellen. Inmiddels is de dorpel van de deur alweer centimeters gezakt.

Zelfde plek

Baartman hoopt dat de gemeente degelijk onderzoek gaat doen. Bijvoorbeeld naar een verzakte plek in zijn straat. "Die is al een aantal keer gemeld en hersteld. Maar het zou goed zijn als de gemeente dit wat groter aanpakt en inspecteert of er geen lekkages zijn. Omdat het elke keer op dezelfde plek verzakt", zegt Baartman.

Wethouder Wijbenga vertelde vorige week dat hij de bewoners van de wijk wil gaan helpen. Hij wacht nu eerst nog het onderzoek af van Waterbedrijf Evides.