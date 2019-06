Rijnmond in 5 minuten: dinsdag 18 juni

In deze aflevering gaat presentatrice Laurence van Ham afval spotten in Rotterdam-Zuid. De rommel op straat is daar een groot probleem. Om die reden zijn vier wijkconciërges aangewezen.

We kijken hoe het ervoor staat in Berkel en Rodenrijs, waar maandag een grote brand woedde. Ook bezoeken we juf Joan. Zij is zeventig jaar, maar miste haar klas zo erg dat ze nu gewoon weer les geeft.