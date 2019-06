Bokhove belooft beterschap jeugdhulp maar wijst ook naar Den Haag

Bokhove erkent de beschreven problemen in de jeugdzorg en schrijft dat het beter zou zijn als jongeren en hun ouders duidelijkheid krijgen over de wachttijden. Ook moet er hulp komen voor jongeren die tijdens het wachten in de problemen dreigen te komen.

De wethouder geeft ook aan dat de budgetten van zorgaanbieders te krap zijn door bezuinigingen vanuit het Rijk en maakt zich grote zorgen over het beschikbare geld. Er is een personeelstekort in de zorg en de mensen die in de zorg werken, staan onder druk van regels.

Hoewel Bokhove de problemen die de kinderombudsman aankaart ook ziet, schrijft ze op veel vlakken al samen met zorgaanbieders in gesprek te zijn over verbetering. Zo zijn er gesprekken over extra verblijfsplekken voor kinderen die niet naar huis of naar een pleeggezin kunnen en over nieuwe vormen van digitale zorg.

Het is niet de eerste keer dat de wethouder wordt aangesproken op jeugdzorg.

In haar reactie op de kinderombudsman benadrukt Bokhove haar waardering voor zorgverleners in de jeugdzorg, volgens haar wordt er veel van ze gevraagd en staan ze vaak voor moeilijke beslissingen.