Brandbrief naar Aboutaleb vanwege stankoverlast Hoek van Holland

Uitwerpselen en maandverband, het kwam na de hevige regenval van de laatste dagen uit het riool drijven in Hoek van Holland. Dat zorgt voor enorm veel stankoverlast en bewoners zijn het zat.

De gebiedscommissie van Hoek van Holland heeft daarom een brandbrief gestuurd naar burgemeester Aboutaleb. Daarin schrijven zij over de rioolproblemen in de wijk rondom volkstuinvereniging De Noort Bonnen.

Volgens Ton van Anraad, lid van de gebiedscommissie, is de capaciteit van het riool onvoldoende voor het aantal huizen. "Er is de laatste jaren veel bijgebouwd, maar aan het riool is niks gedaan", vertelt hij de WOS.

Bewoners die aan het water wonen zijn het met hem eens. Het water in de sloot is zwart en stinkt en vissen kunnen er nauwelijks leven. Dit probleem speelt volgens Van Anraad al 30 jaar, maar de laatste tijd wordt het alleen maar erger.