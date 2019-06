Marieke Keijser wil op World Cup in Rotterdam weer 'vlammen' met Ilse Paulis

Vijf maanden lang kon de Rotterdamse Marieke Keijser niet roeien door een blessure. Onlangs maakte ze solo haar rentree en nu keert ze terug in de lichte dubbeltwee met Ilse Paulis. Dat gebeurt in haar eigen stad.

Vanaf 12 juli worden op de Willem-Alexander Baan, dat eigenlijk in Zevenhuizen ligt, de World Cup finales gehouden. Keijser heeft zin om weer te gaan roeien met Paulis. ''Kosten wat het kost wil ik mezelf weer zien vlammen. Ik ben wel fit doordat ik op een 'wattbike' heb kunnen trainen, maar nog niet roeifit. Ik ben nog wat onhandig in de boot dus ik moet weer wat kilometers maken.''

Paulis en Verdonkschot over Keijser

Veelvoudig kampioen Paulis moest een paar maanden met een andere partner roeien. ''Marieke en ik zijn nu vol in opbouw samen en dat gaat eigenlijk heel goed. Rotterdam wordt voor ons een testmoment. Ik denk dat we met Marieke wat meer snelheid in de boot hebben. Hopelijk kunnen we dat laten zien''

Ruim een jaar voor de Olympische Spelen in Tokio kiest bondscoach Josy Verdonkschot voorlopig nog voor het duo Keijser-Paulis. ''Het is de bedoeling dat de beste mensen in de beste ploeg zitten. Op dit moment is dat Ilse met Marieke.''