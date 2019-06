Primeur: baby pop-up restaurant in Rotterdam

Dat is er nu. In de Foodhallen op de Kop Van Zuid. In een hoek van het gebouw is een keuken fleurig gedecoreerd. Hier wordt niet gekookt, maar opgewarmd. De warme prakjes kunnen gegeten worden aan de babystoelen aan tafel.

Het idee kwam van Clarissa Slingerland toen ze met haar baby Vlinder (nu zeven maanden) aan het eten was. ''Ik houd van uit eten gaan en vind het belangrijk dat ook zij goed eet. De Foodhallen is een perfecte plek om dat te combineren.''

De maaltijden zijn voor kinderen vanaf vier maanden en biologisch. Het baby pop-up restaurant is geopend van 16 tot 30 juni.