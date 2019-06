Noodweer trekt over regio Rijnmond

En het blijft niet bij de ochtend alleen. "Het wordt een onstabiel dagje", voorspelt weerman Jules Geirnaerdt. "Ook in de middag kan het landinwaarts gaan onweren."

Volgens Geirnaerdt is woensdagmorgen vroeg in Oude-Tonge al 10 millimeter regen gevallen.

In de polder bij Spijkenisse is de bliksem in een huis geslagen. Dat gebeurde aan de Rietbroekweg. Door de inslag is brand op zolder ontstaan. De brandweer is bezig het vuur te bestrijden. De bewoners zijn in veiligheid. Wel heeft een vrouw rook ingeademd. Zij wordt behandeld.

In de Jaersveltstraat in Rotterdam-Charlois sloeg de bliksem in de schoorsteen van een portiekwoning. Volgens de brandweer was de brand korte tijd uitslaand. Inmiddels is het vuur gedoofd.