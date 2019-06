Blikseminslagen in Spijkenisse en Rotterdam-Charlois

De bliksem is in de schoorsteen geslagen. Foto: Dariane Jordan

Op zeker twee plaatsen in de regio Rijnmond is woensdagochtend de bliksem ingeslagen. Het gaat om een huis in de polder bij Spijkenisse en een woning in Rotterdam-Charlois.

Aan de Rietbroekweg in Spijkenisse ontstond door de bliksem een brand op zolder. De bewoners konden op tijd het huis uit. Wel had een vrouw rook ingeademd. Zij werd nagekeken door ambulancepersoneel.

In Rotterdam-Charlois was het raak in de Jaersveltstraat. Daar sloeg de bliksem met een harde knal in een schoorsteen. Ook hier was brand het gevolg. De bewoners beleven ongedeerd.