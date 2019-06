Windmolens zo hoog als de Euromast toegestaan bij Heinenoord

Tegen de windmolens, die zo hoog moeten worden als de Euromast in Rotterdam, is veel verzet. Huiseigenaren in de omgeving zijn bang voor geluidhinder en slagschaduw. Ook de gemeente Barendrecht is tegen. De windmolens komen precies tegenover deze gemeente, langs de Oude Maas.

Nu de zaak bij de Raad van State verloren is, overwegen de tegenstanders naar het Europese Hof te stappen.