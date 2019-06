Sparta huurt Dante Rigo van PSV

Dante Rigo nog in PSV-shirt. Foto Vincent Jannink (ANP)

Technisch manager Henk van Stee deed al eerder zaken met de Eindhovenaren. Zo spelen Laros Duarte en Dirk Abels volgend jaar op het Kasteel. Rigo speelde met dit tweetal al samen in Jong PSV.

Het contract van Rigo bij PSV loopt tot medio 2020. De verwachting is dat hij zijn verbintenis zal verlengen. Afgelopen seizoen kwam hij tot vijf wedstrijden in de eredivisie. De Belg maakte onder meer de winnende treffer in het uitduel met Fortuna Sittard (1-2).

Eerder contracteerde Sparta ook al Bryan Smeets en Jurgen Matheij voor het komende eredivisie-seizoen.