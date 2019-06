HET OPKAMERTJE 16 juni 2019

EERSTE UUR

HAMELEN

1. De prins van Doedel aan de Vlier – Ida Bons

2. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer – Rob de Nijs ea

3. He ho, achter mij aan – Rob de Nijs ea

4. Ach, ach, rattenvanger – Loekie Knol, Rob de Nijs

5. De sprookjes zijn de wereld nog niet uit – Rob de Nijs ea

JACQUES BREL

6. Madeleine – Jacques Brel

7. Ga niet weg bij mij – Vera Mann

8. Madeleine – Rob van de Meeberg

NEDERBEAT

9. Kassie kijken – Softs10

10. Walk like a man – The Ferrari’s

11. Take her home – Rod-y-s

PETER VAN WOOD

12. Bei mir bist du schön – Van Wood

13. Johnny banjo – Van Wood

TWEEDE UUR

ENGELSTALIGE ‘VAKANTIEMUZIEK’

1. Dead mans suit – Jon Allen

2. Interpreation of love – Wouter Hamel

3. All the time in the world - Gordon Haskell

4. Musica é – Eros Ramazzotti

BRASIL

5. Brejo da cruz – Chico Buarque

6. Tantas palavras – Chico Buarque

7. Desandou – Djavan

8. Na baixa do sapateiro – João Gilberto