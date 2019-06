'Strijden tot in het graf' tegen natuurbegraafplaats Hoek van Holland

De komst van een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder in Hoek van Holland blijft de gemoederen flink bezighouden. Roy van Boekel van Natuurbegraven Nederland meent dat er op de vijfde inloopavond voor omwonenden 'echt geluisterd is' naar de wensen van de omwonenden, maar de buurtbewoners zien dat zelf nogal anders.

Tegenstanders

De natuurbegraafplaats zou eerst op de dijk komen, maar wordt nu verplaatst naar de polder zelf. Omwonenden zien nog steeds beren op de weg. "Ik ben hier al vijf keer geweest, maar ik zie alleen maar hoe de voorstanders hun plannen door willen drukken en niet willen luisteren naar de tegenstanders", zegt een buurtbewoner tegen Radio Rijnmond. Op een natuurbegraafplaats worden mensen begraven zonder steen en zonder kist, met vaak een kleine markering zoals een boom, een bloem of een houten schijf als punt voor herdenking.

Recreatie

Het heikele punt is vooral dat de plek die aan is gewezen als natuurbegraafplaats in het weekend veel wordt gebruikt voor recreatie. "Als u jonge kinderen op de fiets heeft en u rijdt langs gebied waar lijken begraven liggen, dan weet ik zeker dat die gezinnen het gebied gaan mijden."

'Strijden tot in het graf'

Ook omwonende Sabine dient opnieuw een klacht in. "Er is niet naar ons geluisterd. Er zijn wijzigingen in de plannen gemaakt, maar ik kon die wijzigingen nauwelijks ontdekken. Het pad langs het begrafenis is slechts één meter verschoven, dan fiets je nog steeds tussen de graven," aldus Sabine. Toch blijft ze strijdbaar, het liefst ziet ze de hele natuurbegraafplaats verdwijnen. "Ik blijf strijden, tot in het graf. Maar dan niet in een natuurgraf", voegt ze er snel aan toe.