Moeder omgekomen MH17-passagier Bryce: Poetin is hoofdverantwoordelijk

Silene Frederiksz, de moeder van Bryce (23) uit Rotterdam-Ommoord, is een van de vele nabestaanden die woensdag in Nieuwegein wordt ingelicht over verdere stappen in het onderzoek naar de fatale vlucht MH17. Frederiksz verwacht dat op de bijeenkomst de namen van de hoofdverdachten officieel bekendgemaakt zullen worden.

Bij de vliegramp op 17 juli 2014 kwamen 298 mensen om het leven. Onder hen Bryce en zijn vriendin Daisy, het stel was voor een vakantie onderweg naar Maleisië.

Het JIT, het internationale onderzoeksteam dat de ramp onderzoekt, meldde vorig jaar al dat 'onomstotelijk' vaststaat dat de BUK-raket waarmee vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten, uit een installatie van het Russische leger kwam.

De moeder van Bryce noemt het "frustrerend" dat er bijna vijf jaar na het drama nog steeds geen aanklacht ligt tegen de personen die de dood van de passagiers en bemanningsleden op hun geweten hebben. Maar ze heeft ook begrip. "Er was natuurlijk heel veel materiaal om te onderzoeken. En bovendien: Rusland verleent totaal geen medewerking."



"Wij willen heel graag weten hoe het in godsnaam heeft kunnen gebeuren", vervolgt ze. "Wie de opdracht heeft gegeven. Uiteindelijk kom je dan toch in Moskou terecht. Daar is toestemming verstrekt voor het verplaatsen van het materieel naar de Oekraïne. En daar wisten ze ook dat het luchtruim niet gesloten was voor de burgerluchtvaart."

De Russische president Vladimir Poetin is voor Silene Frederiksz hoofdverantwoordelijk voor het neerstorten van het vliegtuig. "Maar hij staat vast niet op de lijst van hoofdverdachten. Wel is het onderzoeksteam bezig met staatsaansprakelijkheid. De enige manier waarop je Poetin kunt straffen is Rusland straffen. Met sancties."