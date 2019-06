Dordrechts Museum blij met aanwinst Van Strij

"Een topstuk dat hier prima past, want we hebben de grootste collectie Van Strij's ter wereld." Dat zegt Sander Paarlberg, conservator van het Dordrechts Museum, over de nieuwste aanwinst. De nazaten van de beroemde Dordtse schilder schonken een schilderij van hun verre voorvader.

In 1824 werd het zogeheten 'boven deur stuk' geschilderd. In grijstinten, want dergelijke stukken moesten de indruk wekken dat er beeldhouwwerk boven de deur hing. "Je ziet ook reliëf, door de manier waarop hij schaduwen aanbracht. Abraham van Strij was echt een grote schilder. De meest toonaangevende ook rond 1800", weet Paarlberg.

Voordat het schilderij in het museum terecht kwam, heeft het nog een hele tijd in huis gehangen. "Mijn moeder is 99 en het stuk heeft vijftig jaar bij haar boven de bank gehad. Nee, niet boven deur. Het heeft daarvoor zelfs een hele tijd op zolder gelegen", zegt Robert Jan van 't Hoff, een verre nazaat van de Van Strij's.

Gelijkenis

Als hij de portretten van de broers Van Strij in het museum ziet hangen, vindt de nazaat dat hij eigenlijk helemaal niet zo op Abraham lijkt. "Ik stam in rechte lijn van hem af, maar ik heb veel meer weg van Jacob", vindt hij.

De verre familieleden van Abraham van Strij schonken het schilderij aan het museum 'omdat het hier hoort', verwoordt Van 't Hoff. "En nu kan iedereen het zien", vult Paarlberg aan.



Het museum kreeg ook een familiebijbel, die wellicht te zien is op een ander doek in het museum. Daarop is de oma van Abraham van Strij te zien, als zij in de bijbel leest.

"Eigenlijk vind ik dát het mooiste werk", zegt Van 't Hoff. Het publiek kan zelf oordelen, want het doek hangt in de museumzaal waar meerdere schilderijen van de broers Van Strij te zien zijn.

Nieuw schilderij

Binnenkort zal nóg een nieuw schilderij in het Dordrechts Museum te zien zijn. Met behulp van een crowdfundactie is een schilderij van de Engelse schilder Thomas Gainsborough gekocht. Het gaat om het schilderij Landschap met twee koeien bij een herder en melkmeid.

Het museum heeft met behulp van sponsors 420.000 euro betaald voor het schilderij, dat vanaf 21 juni te zien zal zijn.