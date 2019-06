Vier personen vervolgd voor neerhalen MH17, aanklacht moord

De ouders van de verongelukte Bryce (23) uit Rotterdam staan de pers te woord in Nieuwegein. Foto: ANP

Vier mannen worden strafrechtelijk vervolgd voor het neerhalen van een Boeing van Malaysia Airlines boven Oekraïne. De aanklacht is moord. Het proces begint op 9 maart volgend jaar in Nederland. Dat heeft het hoofdofficier van justitie Westerbeke woensdag bekendgemaakt op een bijeenkomst voor nabestaanden en voor de pers in Nieuwegein.