Levensgroot beeld van steur in Hellevoetsluis, nu de vis zelf nog terug

Op het strand bij Hellevoetsluis is woensdag een levensgroot beeld onthuld van de steur, een vissoort die is verdwenen uit het Haringvliet.

Met het enorme beeld, van 3.60 meter lang en 1.50 meter breed, worden bezoekers van het strand bij Hellevoetsluis herinnerd aan de vis die vroeger in het Haringvliet zwom, vertelt Ernst Schrijver van ARK Natuurontwikkeling.

De steur heeft de Noordzee als leefgebied, maar paait in zoete rivieren. Door vervuiling en overbevissing verdween deze vis in Nederland rond 1950. Nu de waterkwaliteit weer beter is en de Haringvlietsluizen op een kier staan, hoopt ARK Natuurontwikkeling dat de steur weer terugkomt in het Haringvliet.

"Dat is wel een kwestie van jaren wachten", zegt Schrijver. "Een paar jaar geleden zijn er een aantal uitgezet, maar het duurt het gemiddeld twaalf jaar tot ze zich weer vestigen in de delta om zich daar voort te planten".

Tot die tijd herinnert het metershoge standbeeld op het strand bij Hellevoetsluis aan de jaren waarin de steur een vaste gast was in het Haringvliet. "We hopen dat de steur, samen met andere vissoorten, op termijn wel terugkomt. Het water heet immers niet voor niks het Haringvliet..."