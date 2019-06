Vrachtwagenchauffeur: 'Ga met stress niet op weg'

Van alle dodelijke ongelukken in Nederland, wordt veertien procent veroorzaakt door vrachtwagens. Volgens trucker Raymond de Koning komt dat lang niet altijd door de vrachtwagen. "We worden vaak afgesneden."

Als ambassadeur voor het NK Veiligste Chauffeur van Nederland maakt De Koning zich hard voor veiligheid op de weg. Zelf is hij er dagelijks mee bezig. Er hangt ook niet voor niets een Turks oog in zijn vrachtwagen. "Van mijn vrouw, voor veilige tochten."

Zodra het gaat over vrachtwagens die ongelukken veroorzaken, windt hij zich op. "Wij worden zo vaak afgesneden op de snelweg. Dan moeten wij snel op de rem en ontstaat er een kettingreactie achter ons. Of een kettingbotsing."

Nog vaker is het het geval dat er niet meer geremd kan worden. "Dan zit ik achterop zo'n auto en krijg ik natuurlijk de schuld. Terwijl die auto nog even snel erlangs probeert te komen." Hij schudt zijn hoofd.

"Een van de dingen die zo belangrijk zijn is het afstand houden." Daarmee zijn ongelukken gelukkig vaak te vermijden. Verder raadt De Koning aan om voldoende rust te pakken, niet met stress de weg op te gaan en vooral je gezond verstand te gebruiken op de weg. "En blijf van je mobiel af."

Dode hoek

In een 'gewone' auto is het al belangrijk, maar voor De Koning al helemaal: de spiegels. "Spiegel kijken is misschien wel het belangrijkste van de hele chauffeursopleiding. De dode hoek in een truck is groot. Zowel ernaast, als erachter en zelfs ervoor zie je niets."

Naast het continue opletten, alert zijn en veilig rijden, is er gelukkig ook ruimte om te ontspannen in de cabine. "Ik probeer ook zeker niet altijd op tijd te komen of me op te laten jagen door mijn baas of het verkeer. Het bedrijf loopt niet weg, ik ga niet harder rijden om de laad- of lostijd te halen. Morgen is er weer een dag."



Vanuit de cabine heeft hij mooi uitzicht over de snelweg. "En ik kijk zo de auto's van andere weggebruikers in. Ik zie ze soms met hun mobiel bezig - doe het niet! - of soms krabben ze op ehh.. rare plekken." Één keer zag hij een vrouw die 'zichzelf hielp' in de auto. "Je komt van alles tegen", lacht hij.

Collega's

Bovenal blijft De Koning het een prachtberoep vinden. "Mijn vader was ook vrachtwagenchauffeur, ik ben het al twintig jaar en mijn zoon wordt het ook. Binnenkort worden we collega's, dat is toch geweldig!"