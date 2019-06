Amerikanen onderscheppen schip met ruim 15 duizend kilo coke, dat naar Rotterdam zou komen

De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagavond in Philadelphia 15.500 kilo cocaïne gevonden op een vrachtschip. De MSC Gayane zou volgende week naar Rotterdam komen, bevestigt een woordvoerder van het Havenbedrijf. Volgens de Amerikanen is het een recordvangst.

De drugs hadden een straatwaarde van 900 miljoen euro. De coke zat verstopt in containers. De Gayane deed eerder Chili, Colombia, Panama en de Bahama's aan. Bemanningsleden zijn aangehouden.

MSC heeft een kantoor in Rotterdam. Het hoofdkantoor in Genève laat in een verklaring weten dat het bedrijf blij is dat het misbruik van de diensten door drugssmokkelaars wordt aangepakt. MSC verleent alle medewerking aan het onderzoek.