Excelsior plukt Kleijweg weg uit Tweede Divisie

Excelsior heeft zich versterkt met Tobias Kleijweg. De 21-jarige verdediger komt over van Excelsior Maassluis, dat uitkomt in de Tweede Divisie. Hij tekent een contract voor één seizoen met een optie voor een tweede seizoen.

Kleijweg stond bijna een jaar aan de kant met een zware knieblessure. Afgelopen seizoen kwam hij na de winterstop tot elf competitiewedstrijden in het eerste elftal van Excelsior Maassluis. ''Met mijn knie gaat het nu heel goed. Iedereen die deze blessure heeft gehad weet dat je er altijd extra tijd in zal moeten steken. In eerste instantie wilde ik terugkeren op mijn niveau en nu ga ik kijken of ik dat nog meer omhoog kan tillen. In de professionele omgeving van Excelsior denk ik dat dit zeker gaat lukken.''

De centrale verdediger kwam in de jeugd onder meer uit voor ADO Den Haag. Momenteel studeert hij bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en woont hij in het centrum van Rotterdam. ''Na een teleurstellende blessure heb ik de afgelopen tijd hard gewerkt om de droom om profvoetballer te worden waar te maken. Het is heel lekker dat het nu gaat gebeuren en dat ik straks lekker op de fiets naar de club kan.''

Kleijweg tikt de twee meter aan en kan dus bij standaard-situaties van waarde zijn. ''Qua kopkracht denk ik inderdaad dat ik een hoop kan toevoegen. Dat ik zo lang ben, is ook de reden dat Excelsior bij mij uitkwam. Dat weet ik zelf ook'', aldus Kleijweg.

Bekijk hierboven het volledige gesprek met Tobias Kleijweg.