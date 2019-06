Bliksem treft leerling Zadkine op militair terrein in Ossendrecht

Op het militaire oefenterrein in Ossendrecht is woensdagmorgen een 18-jarige jongen getroffen door de bliksem. Het gaat om een student van ROC Zadkine in Rotterdam-Hoogvliet, die stage liep bij defensie.

De jongen zat met zijn rug tegen een boom toen hij door de bliksem werd geraakt. Hij is met longschade en brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde met een traumahelikopter. Hij is later op de dag overgebracht naar een brandwondencentrum in Antwerpen.

Dertien andere leerlingen raakten lichtgewond en zijn ook naar het ziekenhuis vervoerd. De slachtoffers zijn tussen de 16 en 18 jaar oud. Zij mochten in de loop van de dag naar huis.

Woensdagmiddag is er op de basis in Woensdrecht een bijeenkomst voor de betrokken leerlingen en hun ouders.