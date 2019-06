Provincie: Organiseer Songfestival in Rotterdam of Den Haag

De VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en D66 vroegen het college van de provincie of het bereid was om zich 'maximaal in te spannen' om het liedjesfestijn naar de provincie te halen. Een vraag die met 'volmondig ja' werd beantwoord, aldus VVD-Statenlid Rense Weide.



Het college van de provincie schrijft dat het 'ruimte ziet' voor een samenwerking tussen de twee grootste steden in de provincie. "Zo krijgen kijkers, en dus potentiële toeristen, de mooie kanten van heel Zuid-Holland te zien. Daardoor kan de hele provincie straks meeprofiteren", aldus Weide.

Naast Rotterdam heeft ook Den Haag zich al officieel kandidaat gesteld om het Songfestival volgend jaar te mogen organiseren.

Voorkeur voor Rotterdam

Eerder liet Duncan Laurence, afkomstig uit Hellevoetsluis, al weten dat zijn voorkeur uitgaat naar Rotterdam. "Mijn voorkeur gaat uit naar de stad waar ik vlakbij vandaan kom en dat is Rotterdam", zei Laurence tegen de Limburgse omroep L1.

De gemeente Rotterdam liet zich eerder ook al positief uit over een mogelijke komst van het liedjesfestival naar de Maasstad, en werkt samen met onder andere Ahoy. Naast de twee Zuid-Hollandse inzendingen hebben ook Amsterdam, Utrecht, Maastricht/Limburg, Arnhem, Breda en Den Bosch zich kandidaat gesteld om het liedjesfestijn te mogen organiseren.

Uiteindelijk moeten de NPO, NOS, AVROTROS en European Broadcasting Union (EBU) de knoop doorhakken over de stad waar het Songfestival volgend jaar plaatsvindt. Dat gebeurt ergens halverwege juli.